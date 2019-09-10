أخصائي جراحة عامة يكشف: المقصود بالفتق في جسم الإنسان

سعيد العجل(صدى):

عندما يبرز نسيج من مكونات البطن الداخلية عبر نقطة ضعيفة في جدار البطن وربما يحدث هذا فى اى منطقة من جدار البطن من الامام او يحدث من الداخل فيسمى عندئذ فتق داخلى

الفتق الاربى

يوجد نوعان من الفتق الاربى

1- الفتق الاربى المباشر

2- الفتق الاربى الغير مباشر

يعتبر النوع غير المباشر هو الأكثر انتشاراً، ويكون نتيجة لتوسع في القناة الإربية، معظم الفتوق الإربية لا تسبب أية أعراض، حتى يكتشف الطبيب الفتق خلال الفحص الطبي الروتيني، وتتضمن أعراض الفتق الإربي ما يلي :

– في المنطقة على أحد جانبي أسفل البطن، يكون النتوء عادة أوضح عند الوقوف بشكل مستقيم وخصوصاً عند السعال .

– شعور بالثقل في المنطقة الإربية

– الى الصفنحول الخصيتين عند الرجال وذلك عند نزول الأمعاء البارزة

* أسباب الفتق الاربي :-

الأسباب العديد من الفتوق الإربية ليس لها سبب واضح، ولكن يحدث البعض بسبب ما يلي :-

– زيادة الضغط داخل البطن

– وجود نقطة ضعف سابقة في جدار البطن (عند القناة الإربية أو في الجدار نفسه ) والوريد والأعصاب.

– يمكن أن يحدث الضعف في جدار البطن فيما بعد و خصوصاً بعد إصابة أو بعد عمليات معينة في التجويف البطني

* أمور تزيد احتمالية حدوث الفتوق الإربية :

1- الإمساك و خطة التشخيص

2- الحمل

3- النحافة وزيادة الوزن

4- السعال المزمن

* تشخيص الفتق الاربي :

– عادة يشخص الفتق الإربي بالاعتماد على

– وصف المريض والأعراض السريرية ومن خلال فحص الجراح للمريض.

– لا حاجة لأي صور أو تحاليل مخبرية.

– قد يفيد تصوير المنطقة بواسطة الأمواج فوق الصوتية في إظهار الفتق في الحالات التي يشكو المريض من الألم فقط واضح حتى مع الفحص

السريري.

* مضاعفات الفتق الاربي :

– ازدياد الحجم مع مرور الوقت.

– ألم وتورم الأنسجة المحيطة.

– قد يؤدي الفتق المختنق إلى انسداد الأمعاء و حدوث ألم حادوغثيان، فىء وعدم القدرة على التغوّط أو إخراج ويتطلب ذلك تدخلاً جراحيا سريعاً.

* علاج الفتق الاربي :

– العلاج غير الجراحي

– إذا كان الفتق صغيراً و لا يسبب أية أعراض قد يوصي الطبيب بالانتظار والمراقبة، وذلك في حالات – محدودة جداً، مع العلم أن هذا الإجراء لا يعتبر علاجاً، لأن علاج الفتق دائماً هو الجراحة.

– العلاج الجراحي

– تتميز عملية الفتق الإربي بأنها يمكن أن تجرى تحت التخدير العاماو النصفى او الموضعى

* أنواع عمليات الفتق الاربية :

* الجراحة المفتوحة :

أ‌ترميمُ الفَتق بدون رقعة :

يقوم الجراح في هذا الإجراء بإجراء شق في المنطقة الإربية و يدفع الأمعاء البارزة إلى داخل البطن وبعدها يصلح العضلات الضعيفة أو الممزقة بخياطتها مع بعضها، هنالك العديد من الأساليب في ذلك ويعتبر مثل هذا الإجراء الأصل في حالة الفتوق عند الأطفال ولكنه ليس الإجراء المعتمد في البالغين، إلا في حالات خاصة مثل وجود تموت للأمعاء أو أي سبب آخر يجعل احتمالية الالتهاب عالية، بحيث لا يمكن وضع الرقعة.

ب‌رَأْبُ الفَتْق بوضع رقعة :

يقوم الجراح بإدخال قطعة من شبكة من مادة معينة لتغطّي المنطقة الإربية بكاملها بما فيها كل فتحات الفتوق الممكنة، عادة يتم تثبيتها بخيط جراحي. وهذا هو الإجراء المعتمد عالمياً للفتوق الإربية عند البالغين، إلا إذا وجد ما يمنع ذلك، وذلك لأن نسب الانتكاس هي الأقل مع وضع رقعة.

* جراحة المنظار :

– باستعمال عدة شقوق صغيرة بدلاً من جرح واحد طويل

– يتم إدخال أنبوب بصري مع كاميرا صغيرة إلى داخل البطن عبر إحدى الشقوق ويتم إدخال الأدوات الصغيرة عبر الشقوق الأخرى، بعدها يقوم الجراح بالعملية .

* المضاعفات المحتملة بعد عملية الفتق الاربي :

– هي نادرة بشكل عام وتشمل :-

– التهاب الجرح أو الرقعة

– ألم مزمن في المنطقة الإربية

– إصابة التروية الدموية الخاصة بالخصية أو الحبل المنوي

– عودة الفتق

– حول العملية وفي الفخذ

– حصر البول المؤقت

– النزيف .

______ د. مصطفى كامل النقيطي أخصائي الجراحة العامة بمستشفى االحمادي بالرياض