مدير «تعليم الرياض» يقدم واجب العزاء لذوي الطالب المتوفى «معتز»

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

قدم المدير العام للتعليم في منطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، ووفد من منسوبي «تعليم الرياض» التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي .

ونقل الوهيبي خلال زيارته لذوي الفقيد تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، لولي أمر الطالب الأستاذ خويتم الحارثي، مؤكدا مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم الفقيد، سائلا الله أن يجبر مصابهم، ويجعله شفيعا لوالديه.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فور حدوث الواقعة المؤسفة، شكلت لجنة تقص لمعرفة ملابساتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.