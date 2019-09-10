إحباط محاولة تهريب مليارات الدولارات في مطار دبي
نجحت السلطات الأمنية بمطار دبي الدولي، في إحباط محاولة تهريب شحنة من الدولارات داخل صناديق كبيرة.
وكشفت إعلامية لبنانية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأموال التي تم ضبطها سرقت من خزينة العراق وتقدر بمليارات الدولارات.
وأضافت ” معلوف ” أن الدولارات كانت على متن طائرة عراقية خاصة تابعة لنوري المالكي، وذلك برفقة 3 مسؤولين بارزين في العراق.
وأشارت إلى أن تلك الدولارات تم تجهيزها لتهريبها إلى دولة أوروبية، دون الكشف عن سبب ذلك.
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