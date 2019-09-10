إحباط محاولة تهريب مليارات الدولارات في مطار دبي

أبو ظبي(صدى):

نجحت السلطات الأمنية بمطار دبي الدولي، في إحباط محاولة تهريب شحنة من الدولارات داخل صناديق كبيرة.

وكشفت إعلامية لبنانية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأموال التي تم ضبطها سرقت من خزينة العراق وتقدر بمليارات الدولارات.

وأضافت ” معلوف ” أن الدولارات كانت على متن طائرة عراقية خاصة تابعة لنوري المالكي، وذلك برفقة 3 مسؤولين بارزين في العراق.

وأشارت إلى أن تلك الدولارات تم تجهيزها لتهريبها إلى دولة أوروبية، دون الكشف عن سبب ذلك.