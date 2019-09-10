الهدف الأخضر يخطف شاشات ضمك الإعلانية

محمد بن طحيطح(صدى):

أنهت إدارة نادي ضمك بيع الحقوق الإعلانية للفريق الأول لـ ⁦‪@GREEN_GOAL‬⁩ الرياضية، وتمت في مقر النادي مراسم التوقيع بحضور نائب الرئيس محمد ثابت الشهراني وبحضور الأمين العام للنادي عبدالوهاب بن دخيل فيما مثل green goal المدير المالي والإداري عبدالمحسن المحيسن .

وتعد هذه الرعاية من ضمن مجموعة الرعايات اذ وقع النادي ليلة البارحة رعاية مع ابن ثالبة للسراميك والرخام ( فوق الرقم على تيشرت اللاعبين ) ونوه الأستاذ محمد ثابت أن هناك رعايات سيتم الإعلان عنها حين الإنتهاء من بنود الإتفاق النهائي .

وفي ختام المؤتمر تقدم نائب الرئيس بالشكر والتقدير لشركة الهدف الأخضر على رقي التعامل وتسهيل عمل الطرفين بما يحقق المصالح المشتركة .