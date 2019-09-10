تعليق وليد الفراج بعد تعادل المنتخب مع منتخب اليمن

الأربعاء 11
سبتمبر
معليش هذا منتخب نادي ؟؟؟؟؟؟؟ اكيد راح تكون النتائج سلبيه وحدث ولاحرج والكل يعرف
شوف التشكيله معضمها من ناديك الي كرهتنا الرياضه بسبته تروح وترجع وتحارب جميع الانديه عشانه هذي النتيجه ليش زعلانين واذا بقي على هذي التشكيله بنشوف عجب العجاب
مشكلة لاعبين المنتخب السعودي انهم ياخذون اموال اكثر مما يقدمون او اكثر من قيمتهم السوقيه لذلك مهما حاولنا نتطور او نطور راح نرجع مع الوقت الى نقطة الصفر ,, الخصخصه ممكن تحل جزء من المشكلة .
مشكلة الاعب السعودي انه لا يملك الروح ولا البنية الرياضية وجبان انت ترتدي أعظم زي في كل دول العالم انت تمثل المملكة العربية السعودية رأيتها شهادة التوحيد الذي لا يهزم ولا ينكس ماذا ينقصكم لان تصبحون رجال مقاتلين وشرسين وهدفكم الفوز فقط لو تلعب أمام بطل العالم يجب أن تنافسه وتنتصر عليه وعدم التخاذل والانهزام فشلتونا ومع ذلك لابد من وجود إداري قوي في الفريق يبث روح الفوز والانتصار في نفوس هؤلاء لعل وعسى يتحملون مسؤلية الوطن الذي رباهم واكرمهم
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اهلاووووي[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 11 ساعة
معليش هذا منتخب نادي ؟؟؟؟؟؟؟ اكيد راح تكون النتائج سلبيه وحدث ولاحرج والكل يعرف
حمد الله[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 10 ساعات
شوف التشكيله معضمها من ناديك الي كرهتنا الرياضه بسبته تروح وترجع وتحارب جميع الانديه عشانه هذي النتيجه ليش زعلانين واذا بقي على هذي التشكيله بنشوف عجب العجاب
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
مشكلة لاعبين المنتخب السعودي انهم ياخذون اموال اكثر مما يقدمون او اكثر من قيمتهم السوقيه لذلك مهما حاولنا نتطور او نطور راح نرجع مع الوقت الى نقطة الصفر ,, الخصخصه ممكن تحل جزء من المشكلة .
الواقع[ عدد التعليقات: 7259 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكلة الاعب السعودي انه لا يملك الروح ولا البنية الرياضية وجبان انت ترتدي أعظم زي في كل دول العالم انت تمثل المملكة العربية السعودية رأيتها شهادة التوحيد الذي لا يهزم ولا ينكس ماذا ينقصكم لان تصبحون رجال مقاتلين وشرسين وهدفكم الفوز فقط لو تلعب أمام بطل العالم يجب أن تنافسه وتنتصر عليه وعدم التخاذل والانهزام فشلتونا ومع ذلك لابد من وجود إداري قوي في الفريق يبث روح الفوز والانتصار في نفوس هؤلاء لعل وعسى يتحملون مسؤلية الوطن الذي رباهم واكرمهم