صورة تضع وزيري في مأزق.. والجمهور: فضح ارتباطه بهيفاء

أميرة خالد(صدى):

نشر محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق صورة له أثارت الجدل عبر ” انستجرام “.

وأظهرت صورة ” وزيري ” ” الوشم ” الذي حصل عليه وكان مكتوبًا عليه تاريخ، ومعه كلمة ” للأبد ” ، كما أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” منذ 3 سنوات “.

وتوقع المعلقين أن التاريخ المدون في الوشم هو التاريخ نفسه المكتوب على جسد محمد وزيري وهو 9/8/2016؛ ما جعل البعض يعتقد أن هذا اليوم هو تاريخ تعارف محمد وزيري على الفنانة هيفاء وهبي.

ولم يرد ” وزيري ” بالنفي على تكهنات المتابعين، مما أدى إلى زيادة حيرة الجمهور.

يُذكر أن محمد وزيري، تقدّم باستقالته من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسميًا، في الرابع من أغسطس الماضي إثر تعرّضهِ لهجومٍ كبير من جانب متابعيها عبر تويتر.