ضبط مقيم بحوزته 12 قارورة مسكر في جدة

علي القحطاني(صدى):

نجحت قوات الأمن في محافظة جدة، في القبض على مقيم بنجلاديشي الجنسية، خبأ 12 قارورة من المسكر بحجم 1.5 لتر لكل منهم، وذلك داخل مركبته.

بدأت الواقعة باشتباه دوريات الأمن في أحد المركبات من نوع ” ديهاتسو ” ، تتجول داخل أنحاء المحافظة وبداخلها شخص واحد.

وقامت الدوريات الأمنية بإيقاف السيارة وتفتيشها، وعُثر بداخلها على 12 قارورة بحجم 1.5 لتر من المسكر المخدر، ليتم التحفظ على المضبوطات والسائق.

وأحيل السائق إلى الشرطة لاستكمال التحقيقات في الواقعة بحكم الاختصاص، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.