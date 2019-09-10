أمومة طفلة.. كرست حياتها لمساندة شقيقها المصاب بالسرطان

لندن(صدى):

رصدت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، حالة نادرة لطفلة عمرها 5 سنوات كرست حياتها لمساندة شقيقها الذي أصيب بمرض سرطان الدم “اللوكيميا” في شهر أبريل الماضي.

وقالت الأم إنها تعرضت لصدمة كبيرة فور معرفتها بإصابة صغيرها الذي يبلغ من العمر 3 سنوات بمرض سرطان الدم، إلا أن موقف طفلتها مع الوقت خفف من حدة الأمر.

وأضافت أن طفلتها حرصت على مساندة شقيقها ورفضت اللعب مثل باقي الأطفال، وفضلت التقرب لشقيقها ومساعدته في التغلب على المرض، حيث كانت تلازمه في كل مكان يذهب اليه حتى إلى المرحاض.

وأضافت أنها رأت ابنتها تفرك ظهر أخيها في المرحاض وهو يعاني من الألم، فضلاً عن تنظيف الحمام وغسل يديه دون الشعور بالاشمئزاز.

وأكملت: ” أشعر بالسعادة برؤيتهما معا لكن في نفس الوقت أشعر بالحزن لتخليهما عن طفولتهما خاصة طفلتي التي شهدت الكثير من المعاناة منذ إصابة شقيقها بالمرض ” .