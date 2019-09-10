شاهد.. هنا الزاهد تستعد لحفل زفافها بعملية نفخ جزء من جسدها

القاهرة(صدى):

أقبلت الفنانة المصرية هنا الزاهد على إجراء عملية تجميلية قبل أيام من زفافها على الفنان أحمد فهمي.

وقال مصدر مقرب من هنا الزاهد إنها خضعت لعملية تكبير الشفاه ” فيلرز ” ، لإضافة مظهر جذاب لها قبل الزفاف.

وأوضح المصدر أن الزاهد كانت ترغب في إجراء تغيير على شكلها قبل حفل زفافها، وكانت فكرة تكبير شفتيها تراودها منذ فترة حتى قرّرت تنفيذها بالفعل.

ونشرت هنا صورةً لها على ” إنستجرام ” ، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وبدت عملية تكبير شفتيها واضحةً أمام الجمهور.