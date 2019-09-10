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  3. بالتزامن مع تواجد الكلاب الضالة.. المصلح يوضح حكم قتل الحيوانات (فيديو)

بالتزامن مع تواجد الكلاب الضالة.. المصلح يوضح حكم قتل الحيوانات (فيديو)

بالتزامن مع تواجد الكلاب الضالة.. المصلح يوضح حكم قتل الحيوانات (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، اليوم الثلاثاء، حكم قتل الحيوانات المؤذية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” أن هناك 5 فواسق أُمر بقتلها هي الحيّة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ” .

وأشار إلى أن هذه الحيوانات تُقتل حتى في الحرم الشريف؛ بسبب ما فيها من الأذى إذ وصفها النبي ” صلّ الله عليه وسلم ” بـ ” الفواسق ” .

وأضاف أن هناك حيوانات تم النهي عن قتلها، وهي: الهدد والنحل والنمل والصُرد، موضحًا أن هناك حيوانات لم يُنهى عن قتلها ولم يؤمر بقتلها.


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