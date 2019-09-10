بالتزامن مع تواجد الكلاب الضالة.. المصلح يوضح حكم قتل الحيوانات (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، اليوم الثلاثاء، حكم قتل الحيوانات المؤذية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” أن هناك 5 فواسق أُمر بقتلها هي الحيّة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ” .

وأشار إلى أن هذه الحيوانات تُقتل حتى في الحرم الشريف؛ بسبب ما فيها من الأذى إذ وصفها النبي ” صلّ الله عليه وسلم ” بـ ” الفواسق ” .

وأضاف أن هناك حيوانات تم النهي عن قتلها، وهي: الهدد والنحل والنمل والصُرد، موضحًا أن هناك حيوانات لم يُنهى عن قتلها ولم يؤمر بقتلها.