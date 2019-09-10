بالصور.. النصر يواصل استعداده لمباراة الشباب

نواف السالم(صدى):

استكمل نادي النصر، صباح الثلاثاء، تدريباته اليومية؛ استعدادًا لمباراة الشباب المقررة يوم الجمعة القادمة.

وحضر التدريبات المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي وعض مجلس الإدارة الأستاذ سهيل القاسم، فيما رحب مدرب الفريق فيتوريا بانضمام اللاعب مختار علي للاعبين.

وبدأت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى المدرب فيتوريا تدريبات لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب، وقسم اللاعبين 3 مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية، لتختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.