بالفيديو.. حكم زمو: اللمبات الموفرة يساعد في توفير 160 ريالا من فاتورة الكهرباء

نايف السالم(صدى):

أكد حكم زمو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أن استخدام اللمبات الموفرة يساعد في توفير 160 ريالا من فاتورة الكهرباء.

وقال زمو خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : المنزل الذي يعتمد على الأجهزة الكهربية الموفرة للطاقة يستطيع أن يوفر 3000 ريالا سنويا من قيمة فواتير الكهرباء.

وأضاف : المكيف الأعلى في معدلات ” كفاءة الطاقة ” يساعدك في توفير 1700 ريال من فاتورة الكهرباء، وهكذا يمكنك التعرف عليه.