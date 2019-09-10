بالفيديو.. حكم زمو: اللمبات الموفرة يساعد في توفير 160 ريالا من فاتورة الكهرباء
أكد حكم زمو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أن استخدام اللمبات الموفرة يساعد في توفير 160 ريالا من فاتورة الكهرباء.
وقال زمو خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : المنزل الذي يعتمد على الأجهزة الكهربية الموفرة للطاقة يستطيع أن يوفر 3000 ريالا سنويا من قيمة فواتير الكهرباء.
وأضاف : المكيف الأعلى في معدلات ” كفاءة الطاقة ” يساعدك في توفير 1700 ريال من فاتورة الكهرباء، وهكذا يمكنك التعرف عليه.
أ. حكم زمو – رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة
استخدام اللمبات الموفرة يساعدك في توفير 160 ريالا من فاتورة الكهرباء..#برنامج_ياهلا#خليجية@SeecSaudi pic.twitter.com/eyS04qfHkA
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 10, 2019
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 10 ساعات
ترا ما عنده سالفه .. هذه دعاية للمبات وهو المستفيد فيها وباقي التجار
للمعلومية :
فاتورة فصل الشتاء لا تتجاوز ال100 ريال
مع تشغيل كافة اللمبات اللي كنت اشغلها بالصيف بالاضافة إلى السخانات..
الخلاصة :
المشكلة الكبرى كلها من المكيفات ..
وكذلك شركة الكهرب تحاول تعويض خسارة الشتاء فترفع اسعار الفواتير زورا في الصيف
ابو فهد[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 6 ساعات
لمبه خمسة وات او خمسين وات ماراح تفرق واجد البلا كل البلا من 24 الف وات المكيف الله يجيب الشتاء