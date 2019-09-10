4 مترشحين للرئاسة في تونس أمام النيابة

تونس(صدى):

واصلت النيابة العامة في تونس التحقيق مع 4 مترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية؛ بتهمة التزوير في الانتخابات الرئاسية 2019.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء محافظة المنستير الساحلية، فريد بن جحا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: ّ ” قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المنستير باشر رسميًا التحقيق في القضية وينتظر أن يستدعي خلال الأيام القادمة المتضررين والمتّهمين ليرتفع بذلك عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية الذين تم التحقيق معهم على خلفية التزكيات الوهمية إلى خمسة مترشّحين “.

ولم يكشف ” بن جحا ” أسماء المتهمين إلا أن الأنباء تشير إلى أنهم هم :حمّة الهمامي والصافي السعيد ولطفي المرايحي وعبيد البريكي.

وأمرت النيابة العمومية بالتحقيق مع المترشحين الأربعة بعد أن أحيلت اليوم محاضر التحقيق المتعلقة بأربعة مترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على المحكمة الابتدائية بالمنستير دون سماعهم من قبل السلطات الأمنية نظرًا لتغيبهم.