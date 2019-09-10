خالد النمر : عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب أن عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر.

وقال النمر : ” عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر…وملعقة العسل اسرع في رفع السكر من أيٍ منهما “.

وأضاف : مسامير الركب عند الأولين قد يكون التمر لأنه مصدر الغذاء والطاقه الرئيسي عندهم مع الحليب .

لكن”مسامير الركب ٢٠١٩ ” هي الرياضه مع الوزن المثالي.

وتابع : وهناك معلومة خاطئة ” العسل الاصلي ما يرفع نسبة السكر “.