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خالد النمر : عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر

خالد النمر : عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر
علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب أن عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر.

وقال النمر : ” عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر…وملعقة العسل اسرع في رفع السكر من أيٍ منهما “.

وأضاف : مسامير الركب عند الأولين قد يكون التمر لأنه مصدر الغذاء والطاقه الرئيسي عندهم مع الحليب .
لكن”مسامير الركب ٢٠١٩ ” هي الرياضه مع الوزن المثالي.

وتابع : وهناك معلومة خاطئة ” العسل الاصلي ما يرفع نسبة السكر “.


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