خالد النمر : عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب أن عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر.
وقال النمر : ” عصير البرتقال اسرع في رفع السكر بالدم من تناول حبة التمر…وملعقة العسل اسرع في رفع السكر من أيٍ منهما “.
وأضاف : مسامير الركب عند الأولين قد يكون التمر لأنه مصدر الغذاء والطاقه الرئيسي عندهم مع الحليب .
لكن”مسامير الركب ٢٠١٩ ” هي الرياضه مع الوزن المثالي.
وتابع : وهناك معلومة خاطئة ” العسل الاصلي ما يرفع نسبة السكر “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52433 ] نشر منذ 1 ساعة
البارح خطيبتي طلبت عصير برتقال مع الليمون
انا ماخش مزاجي
شربت منه وناولتني مارضيت اشربه
أنا عصير التوت وبس😋