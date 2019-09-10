فنادق هيلتون توفر وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين؛ للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وأشارت إلى أن الوظائف بالمسميات التالية: رئيس الحسابات/ المراقب المالي، مشرف خدمات الضيوف، طاهي- مشرف المطبخ، مساعد المراقب المالي، مدير علاقات النزلاء، مدير العلاقات العامة، طاهي حفلات، رئيس الطهاة، مساعد مدير النادي الصحي، مسؤول الأغذية والمشروبات، مدير الشؤون المالية، مشرف خدمات الضيوف، موظف خدمة الضيوف، موظف بوابة استقبال الضيوف، موظف خدمة العملاء.

وأكدت أنه يمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي هنــــــــــــــا .