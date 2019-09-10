نجم أتلتيكو يدافع أخيرًا عن غريزمان: اللعب بجوار ميسي حلمه

نواف السالم(صدى):

دافع دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد عن زميله غريزمان بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها لرحيله إلى برشلونة.

وقال كوستا: ” غريزمان كان يحلم باللعب مع ميسي وسواريز “.

وتابع : ” نعلم جميعًا أن لاعب كرة قدم يريد دائمًا خوض تجارب جديدة، ومن الطبيعي أن ترغب في اللعب هناك، وتجربة ما إذا كان من الممكن أن تكون مهمًا كما كان في الأتليتي أم لا “.

وأضاف: ” لم أحاول إقناعه بالبقاء.. أعتقد أن كل شخص يجب أن يعيش تجارب مختلفة، فأنا ذهبت إلى تشيلسي عندما رأيت أنه الوقت المناسب للرحيل، ولا يعني ترك الفريق أنك لست ممتنًا للنادي، بل يعني أنه حان الوقت لعيش تجربة أخرى “.

واستكمل: ” لقد كان قرارًا عاديًا، غريزمان كان مثالًا للالتزام ولم يفوت أي حصة تدريبية، ولا يمكننا التحدث بشكل سيئ عنه، فقط أشكره “.