وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل، وينبع.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مشرف- البناء والتفتيش، مهندس أول- مشتريات المشاريع، مهندس أول- مشاريع الموقع، أخصائي ثاني- تقنية المعلومات، أخصائي أول- الموارد البشرية، مهندس ميكانيكي.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا .