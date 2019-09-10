وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل، وينبع.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مشرف- البناء والتفتيش، مهندس أول- مشتريات المشاريع، مهندس أول- مشاريع الموقع، أخصائي ثاني- تقنية المعلومات، أخصائي أول- الموارد البشرية، مهندس ميكانيكي.
وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52425 ] نشر منذ 28 دقيقة
بالتوفيق