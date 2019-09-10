زيارة مهمة.. بوتين في المملكة الشهر القادم

نايف السالم(صدى):

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة في شهر أكتوبر المقبل.

وغردت الوزارة عبر حسابها على ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، موضحة أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن على كلا البلدين مواصلة التعاون.

وأبلغ نوفاك نظيره السعودي خلال اجتماعهما الأول عقب تغييرات في إدارة قطاع النفط بالمملكة، أن الرئيس بوتين سيزور المملكة في شهر أكتوبر، وأن الزيارة ستكون ” ناجحة ومهمة “.