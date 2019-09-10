القدية توفر 11 وظيفة شاغرة للرجال
كشفت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، في التخصصات المطلوبة؛ للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.
وأوضحت أن الوظائف هي: مدير البناء- تطوير الرياضة، مدير مراقبة المشروع- تطوير الرياضة، مدير التطوير/ التصميم- تطوير الرياضة.
وأشارت إلى أن يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52425 ] نشر منذ 27 دقيقة
باالتوفيق