القدية توفر 11 وظيفة شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، في التخصصات المطلوبة؛ للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف هي: مدير البناء- تطوير الرياضة، مدير مراقبة المشروع- تطوير الرياضة، مدير التطوير/ التصميم- تطوير الرياضة.

وأشارت إلى أن يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .