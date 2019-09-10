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بالصور.. قطر لا تدفع الإيجار في المكسيك

بالصور.. قطر لا تدفع الإيجار في المكسيك
نايف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية مكسيكية، أن قطر لم تدفع إيجار سفارتها في المكسيك، والواقعة في لوماس تشابولتيبيك و ” طُلب منها إخلاء المقر ” .

وأكدت الجهة المالكة أنها طالبت الممثلة الدبلوماسيّة بدفع مبلغ 28 ألفا و74 دولاراً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المُضافة بسبب الإيجارات المُتأخرة، وكذلك تسليم المقر الواقع في مونتي كاوكاسو 1505 .

وأوضحت التقارير، أن السفارة لم تدفع إيجار شهري يوليو وأغسطس، لذلك طلبت الجهة المالكة فسخ عقد الإيجار، الموُقّع في 1 فبراير 2019.


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