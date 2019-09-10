جامعة الباحة تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلومات المتوسطة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت جامعة الباحة مُمثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر عن فتح باب القبول في برامج الدبلومات المتوسطة (للجنسين) للعام الجامعي 1441/1440هـ .

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من يحمل إقامة سارية المفعول لغير السعوديين، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادله.

واستيفاء الشروط العامة للقبول في برامج الشهادات الجامعية، والرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد (بدبلومات شبكات الحاسب والمحاسبة و إدارة الموارد البشرية 4000 ريال)، (وبدبلومات تقنية البرمجة وقواعد البيانات و تطبيقات الحاسب المكتبية وتحرير وسكرتارية 3000 ريال).

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