هجوم لاذع متبادل بين ترامب ومغن أمريكي.. والأخير يعايره بـ ميلانيا

واشنطن(صدى):

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النار على المغني الأمريكي جون ليجند؛ حيث تبادلا التراشق بالتغريدات المثيرة للجدل.

وبدأ الأمر عندما انتقد المغني الأمريكي فشل ترامب في إصلاح نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهاجم ترامب المغني وزوجته عارضة الأزياء قائلا: ” نجحت في إصلاح نظام العدالة الجنائية، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين لم يكونوا ليساهموا في الأمر من دوني، في حين يتحدث، اليوم، عن هذا الأمر أشخاص ليس لهم علاقة به من قريب ولا من بعيد، ويحصدون الثناء، مثل المغني الممل جون ليجند وزوجته سليطة اللسان، أين كانا عندما احتجنا لمساعدتهما! “.

ورد المغني الفائز بجائزة غرامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ترامب، داعيًا السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إلى إعطاء زوجها المزيد من الثناء لصالح البلاد.

وكتب المغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ميلانيا، الرجاء مدح هذا الرجل، هو يحتاجك، بلدك يحتاجك يا ميلانيا.

وأعاد المغني نشر صورة للسيدة الأولى وهي تميل إلى إعطاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو قبلة في قمة مجموعة السبع، التي عقدت في فرنسا الشهر الماضي، حيثُ علّق عليها قائلًا: ” آه نعم، ملانيا مشغولة، اعتذاري لدونالد ترامب “.