” آبل ” تستعرض منتجاتها الجديدة.. والآيفون 11 بـ 699 دولار (صور)

واشنطن(صدى):

استعرضت شركة آبل، اليوم الثلاثاء، أحدث منتجاتها، إذ بدأت مؤتمرها السنوي بإطلاق خدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade.

وأعلنت الشركة أن اشتراك Arcade قيمته ستبلغ 4.99 دولار شهريا، وسيوفر ألعابا حصرية من شركات مثل Konami وCapcom، كما وعدت آبل بإضافة ألعاب جديدة كل شهر، على أن تكون خدمة الألعاب متاحة بدءا من 19 سبتمبر الجاري مع قيام الشركة بتدشين نظامها الجديد.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل عن خدمة Apple Tv بلس والذي سيكون إطلاقها مطلع شهر نوفمبر المقبل في أكثر من 100 بلد حوال العالم، باشتراك شهري 4.99 دولار، وفي حال شراء جهاز ماك أو آيباد أو آيفون فستمنح آبل اشتراكا مجانيا في هذه الخدمة لمدة سنة.

وخلال المؤتمر، استعرضت آبل الآيباد الجديد بحجم شاشة 10.2 إنش، بسعر 329 دولارا، وسيتوفر الطلب بدءا من اليوم فيما سيكون التوصيل نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت أن الآيباد الجديد سيكون بمعالج A10 ويدعم Apple Pencil، كما يمتاز بـ Smart Connector وكاميرا 8MP، وبطارية تدوم لنحو 10 ساعات .

وأعلنت كذلك عن بعض المزايا في الجيل الخامس من ساعة آبل مثل التعرف على قوة الصوت، ودراسة وتتبع أداء القلب، إضافة إلى غيرها من الأمور الصحية، إذ يتميز الإصدار الجديد بأنه لا ينطفئ وسيكون بالإمكان مشاهدة الساعة حتى ولو كانت في وضع الخمول، كما ستدوم البطارية لمدة 24 ساعة.

وسيكون الطلب المسبق لساعة آبل Apple Watch Series 5 بدءا من اليوم، بسعر يبدأ من 399 دولار، وسيتوفر في الأسواق 20 سبتمبر الجاري.

كما أعلنت آبل عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 11 رسمياً، والذي سيتوفر بـ 6 ألوان مختلفة، ويتمتع هاتف آيفون 11 بشاشة LCD وكاميرتين من الخلف بقياس 12 ميجا بكسل تدعم الزاوية الواسعة.

وأوضحت أن هاتف آبل الجديد سيعمل بمعالج A13 الجديد، والذي يعتبر أسرع معالج بين الهواتف الذكيّة، وتدعم الكاميرا الأمامية في الأيفون الجديد تصوير 4K وكذلك التصوير البطيء، فيما ستمنح بطارية آيفون 11 المستخدمين ساعة أكثر من هاتف آيفون XR، وسيبدأ سعر هاتف آيفون 11 الجديد 699 دولار.

كما استعرضت هاتف آيفون 11 برو مع ثلاثة كاميرات خلفيّة ولون أخضر جديد، والذي سيأتي بـ4 ألوان، ويتميز بأن بطاريته أفضل بنحو 4 ساعات من الجيل السابق، فيما آيفون 11 برو ماكس تتميز بطاريته بأنه أفضل بـ 5 ساعات.

وتشمل سلسلة منتجات آبل الجديدة هواتف iPhone 11 وiPhone 11R وiPhone 11 Max إضافة إلى Apple Watch 5.