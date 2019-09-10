بالفيديو.. طارق الحبيب يحلل حادث وفاة طفل بإحدى مدارس الرياض نفسيًا

علي القحطاني(صدى):

علق استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، على وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض

وقال الحببيب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : قد يكون الطفل المعتدي مضطرب نفسيا أو العكس يكون الطفل المعتدى عليه مضطربا نفسيا فالأول يدافع عن نفسه.

وأضاف : المرض قد يحدث منه إجرام، فقد يكون أي حالة قتل بين اثنين كبار أو صغار فقد يكون نزاع بينهما أو نقص مهارات ضبط الانفعال فيفقد المراهق السيطرة على نفسه ويكون شديد الانفعال.