رينارد يفتح النار على كنو: استبعدته لعدم انضباطه

ماجد محمد(صدى):

أوضح الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر اليوم الثلاثاء، أن سبب استبعاد محمد كنو هو عدم انضباطه.

وقال المدرب الفرنسي في تصريح لاذع عقب مباراة المنتخب أمام اليمن: استبعدت محمد كنو لعدم انضباطه.. أنا رجل أفعل ما أقول.. الانضباط عنواني.

وكانت انتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية حول أن رينارد استبعد كنو بعد أن اتخذ قرارًا انضباطبًا ضده، لمعاقبته على تصرفاته داخل معسكر المنتخب، خلال الأيام الماضية.

وكان كنو يتأخر عن وجبات المنتخب خلال المعسكر الذي أقيم في الدمام.

وتعادل الأخضر واليمن بهدفين لكل منهما في مباراة اليوم التي جاءت ضمن التصفيات المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، من أجل فرض حالة من الانضباط.