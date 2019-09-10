جنى عمرو دياب تستفز الجمهور بحركات مثيرة وملابس عارية (صور)

أميرة خالد(صدى):

نشرت جنى عمرو دياب فيديو جديد لها وكعادتها تعمدت إثارة الجدل بإطلالة عارية وسط عدد من الفتيات العاريات أيضًا.

وظهرت جنى في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ” انستجرام ” الذي مدته 3 ثوان وهي ترتدي تنورةً قصيرة مع مجموعة فتياتٍ يرتدين ملابس سوداء مثيرة.

وأدت جنى والفتيات حركات مثيرة ؛ حيث قامت هي بإخراج لسانها بطريقة استفزت الجمهور.

وعلق كثيرون على تصرفاتها وملابسها التي ظهرت في الفيديو، بأنها لا تليقُ بها وتضرُّ بمكانة والدها الفنيّة.