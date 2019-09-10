جنى عمرو دياب تستفز الجمهور بحركات مثيرة وملابس عارية (صور)
نشرت جنى عمرو دياب فيديو جديد لها وكعادتها تعمدت إثارة الجدل بإطلالة عارية وسط عدد من الفتيات العاريات أيضًا.
وظهرت جنى في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ” انستجرام ” الذي مدته 3 ثوان وهي ترتدي تنورةً قصيرة مع مجموعة فتياتٍ يرتدين ملابس سوداء مثيرة.
وأدت جنى والفتيات حركات مثيرة ؛ حيث قامت هي بإخراج لسانها بطريقة استفزت الجمهور.
وعلق كثيرون على تصرفاتها وملابسها التي ظهرت في الفيديو، بأنها لا تليقُ بها وتضرُّ بمكانة والدها الفنيّة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5865 ] نشر منذ 6 دقائق
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