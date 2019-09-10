الهلال يواصل التدريبات.. والدوليون يعاودون غدًا (صور)

نواف السالم(صدى):

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباتهم الاعتيادية استعدادا لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء مساء يوم السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني الروماني ” رازفان لوشيسكو ” في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث اشتمل التدريب على تدريبات الياقية وتطبيقات فنية ومناورة مصغرة.

ويعاود اللاعبون الدوليون تدريباتهم مساء يوم الغد؛ وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الوطني، كما يؤدي الفريق مرانا مغلقا عند الساعة السادسة والربع من مساء يوم غد الأربعاء، وذلك في مقر النادي.