الجوازات: لايجوز تجديد جواز السفر من أبشر في هذه الحالة

نايف السالم(صدى):

ورد إلى المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، استفسارًا من مواطن فقد جواز سفره خارج المملكة ولم يستطع تجديده عبر أبشر.

وقال المواطن عبر ” تويتر ” : ” السلام عليكم فقدت جوازي خارج المملكة ورجعت عبر تذكرة مرور الى السعوديه و في المطار عمل اجراءات الدخول بناءعلى تذكرة المرور وطلب مني مراجعة الجوازات بعد اسبوعين بعد الاسبىعين صدرت الجواز عن طريق ابشر مع الغرمات وفي وقت الاستلام قالوا لي ليش طلعت الجواز من ابشر وتم طلب طلبات جديدة “.

وردت الجوازات: ” مرحبًا بك، طلب تجديد جواز السفر في ظل فقدانه عن طريق منصه ابشر يعتبر ” غير نظامي “.

وتابعت: ” ويلزم الغاء الجواز دون الاستفاده من الرسوم. نسعد بخدمتك “.