  • الثلاثاء 10

    سبتمبر

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  3. انهيار رافعة ضخمة فوق أحد الأبنية

انهيار رافعة ضخمة فوق أحد الأبنية




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