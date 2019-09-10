سند محمد بن سلمان : عطاء مبادرة الزواج تجاوز 395 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج ” سند محمد بن سلمان ” صرف العطاء لأكثر من 20 ألف مستفيد، لتتجاوز بذلك نسبة المستفيدين 80% من العدد المستهدف، فيما فاقت قيمة العطاء 395 مليون ريال.

ويأتي البرنامج امتداداً لما يقدمه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر.

وكان البرنامج أعلن عن مبادرة ” سند الزواج ” ، كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل حاليًّا على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

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