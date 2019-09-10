معالي مدير جامعة شقراء يرعى الحفل السنوي لاستقبال الطلاب المستجدين

محمد السعران(صدى):

برعاية معالي مدير الجامعة أ.د. عوض بن خزيم الأسمري أقامت جامعة شقراء ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية الحفل السنوي للطلاب المستجدين

وذلك في مسرح المدينة الجامعية بالجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم،ثم ألقى راعي الحفل معالي مدير الجامعة أ.د. عوض بن خزيم الأسمري كلمة رحب من خلالها بالطلاب ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية،

وخص في كلمته أبناءه الطلاب ووجه لهم مجموعة من النصائح

حثهم فيها على طلب العلم والاجتهاد والانضباط والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة. كما بين أنهم أمل الوطن ومستقبله وأن الوطن يستثمر فيهم إمكاناته ليكونوا قادة النجاح والتطوير .

بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن مسيرة جامعة شقراء،تلاه كلمة الطلاب المستجدين.

ثُم قُدم عرض مرئي لعمادة القبول والتسجيل قدمت فيه إرشادات وتوجيهات في كيفية تسجيل المواد وغيرها من الأمور التي تعني الطالب.

وكان لعمادة شؤون المكتبات عرض مرئي تناول الخدمات المتعددة التي تقدمها للطلاب ومنسوبي الجامعة.

كما قدمت عمادة شؤون الطلاب عرضا مرئيا يبين مجمل الخدمات التي تقدمها للطلاب.

تلا ذلك افتتاح المعرض المصاحب للحفل والتقاط الصور التذكارية للطلاب مع راعي الحفل.