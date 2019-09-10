جمعية خيرية توفر وظائف للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره بمدينة الرياض، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل بالمسميات التالية ” أخصائي نفسي، و‎مستشار قانوني ” .

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا عبر بوابة ” طاقات ” ، من خلال الروابط التالية هنـــــــــــــــا ..وهنـــــــــــــــا .