عشق الخطوط الجوية السعودية قديماً يتجسد داخل مزرعة مواطن بالجوف

بدر الحارثي(صدى):

جَسد مواطن من منسوبي الخطوط الجوية السعودية بمنطقة الجوف مثالاً حي ليضرب أروع الأمثال في الحب والإنتماء بعد خدمة قضاها ثلاثون عام داخل أروقة مكتب الخطوط الجوية السعودية.

وتعود تفاصيل القصة بعد أن قرر المواطن داله كساب العنزي من سكان منطقة الجوف القيام ببناء تصميم يحمل في طياته إنموذج لهيكل الطائرة قديماً والتي أصبحت عشق وجزء لا يتجزء من حياته العمرية ، بعد سنوات الخدمة التي أفناها خلال عمله بمكتب الخطوط السعودية بالجوف ، حيث بدأ في بناء تصميم الطائرة بمزرعته الخاصة والذي يحاكي نموذج الطائرة قديماً قبل عدة سنوات بعد أن خرجت من الخدمة لاحقاً ، ليتم إستبدالها بطائرات حديثة الصنع وبمواصفات عالية.

وحول هذه المبادر علق الكابتن طيار إبراهيم الباعود قائلا : أن ‏الخطوط السعودية كيان عظيم عشقه أبناءه ومازال وبإذن الله سيكون أفضل بالأجيال القادمة ، وهذا الكيان يتمثل في تصميم أحد الزملاء بالخطوط الجوية السعودية بمنطقة الجوف لطائرة بالشعار القديم في مزرعته الخاصة.

وأضاف فواد الحربي : ‏‎شي جميل جداً أن ترى مثال حي للوفاء من أحد أبناء المؤسسة المخلصين … وأهل الجوف كما عودونا أهل جود وكرم وخصال حميدة وعشرتهم تنشرى ويستحقون الذكر.

من جهته أكد ” جمال الخناني ” أن هذا الحنين للكيان بالشعار القديم هو الرمز الحقيقي للصرح الشامخ وطيارة المزرعة وفاء الرجال لهذا الكيان الجميل.

الجدير بالذكر تفاعل مغردون حول المبادرة مشيدين بمثل هذه المبادرات التي تجسد روح الحب والإنتماء لهذا الصرح الشامخ وتشجع على حفظ المخزون القديم للتعريف به للأجيال القادمة ، كما أشاد الجميع بما أقدم عليه من مبادرة لاقت الإستحسان والتي تستوجب تكريمه عرفاناً لما قام به الموظف المتفاني.