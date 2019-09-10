الأخضر يكتفي بالتعادل أمام اليمن في بداية المشوار الآسيوي

نواف السالم(صدى):

تمكن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من التعادل مع المنتخب اليمني، إذ انتهت المباراة بهدفين لهدفين، وذلك ضمن تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

واستهل المنتخب اليمني أهداف اللقاء في الدقيقة 8 بهدف للاعب محسن حسن، لينجح هتان باهبري في إدراك التعادل في الدقيقة 23، لكن المنتخب اليمني عاد وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 37 بأقدام اللاعب عمر الداحي.

وفي الشوط الثاني، أدرك سالم الدوسري هدف التعادل للأخضر، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدفين.