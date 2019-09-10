مشجعة إيرانية تنتحر بإشعال النار في نفسها.. والفيفا يهاجم انتهاكات إيران

نواف السالم(صدى):

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، اليوم الثلاثاء، النار على السلطات الإيرانية؛ على خلفية وفاة مشجعة إيرانية بعد إشعال النيران في نفسها.

وطالبت الفيفا إنهاء الحظر المفروض على النساء بمنع دخولهنَّ مدرجات ملاعب كرة القدم منذ عام 1979؛ والتوقف عن العقوبات ضد المشجعات.

وجاء ذلك على خلفية إعلان طهران عن وفاة مشجعة تدعى ” سحر خداياري “ ، التي حاولت الانتحار أمام محكمة بطهران بعد صدور حكم بالسجن ضدها 6 أشهر، الأسبوع الماضي.

وأعرب الاتحاد الدولي عن تعازيه لأسرة وأصدقاء سحر خداياري؛ داعيًا مرة أخرى لحرية وأمن النساء الإيرانيات المشاركات في الحملة المشروعة لإنهاء الحظر المفروض على دخول الملاعب.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى القبض على سحر البالغة من العمر 29 عامًا، في مارس، أثناء محاولتها حضور مباراة كرة قدم للرجال في طهران.

وقيل أن سحر سمعت شخصًا يقول إنه تمت إدانتها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، ثم أشعلت النيران بنفسها أمام المحكمة وتوفيت بعد ذلك في المستشفى.