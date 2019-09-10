بالفيديو.. حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور.نايف العنزي استشاري جراحة السمنة، حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية كبديل عن التدخّل الجراحي.

وقال الدكتور خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : العملية مازالت تحت التجربة وغير معتمد في بعض الدول والجمعيات العالمية، وإن حدث فهذا لمن لا يتجاوز 10% من الوزن الزائد.

وأضاف : وليس هناك نتائج على العملية فهي تحت التجربة فأي تدخل جراحي غير معتمد تعتبر عمليات تحت التجربة ولا ننصح أي مريض أن يتعرض لها سواء جراحية أو غير جراحية.