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بالفيديو.. حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية

بالفيديو.. حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية
علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور.نايف العنزي استشاري جراحة السمنة، حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية كبديل عن التدخّل الجراحي.

وقال الدكتور خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : العملية مازالت تحت التجربة وغير معتمد في بعض الدول والجمعيات العالمية، وإن حدث فهذا لمن لا يتجاوز 10% من الوزن الزائد.

وأضاف : وليس هناك نتائج على العملية فهي تحت التجربة فأي تدخل جراحي غير معتمد تعتبر عمليات تحت التجربة ولا ننصح أي مريض أن يتعرض لها سواء جراحية أو غير جراحية.


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