بالفيديو.. حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية
أوضح الدكتور.نايف العنزي استشاري جراحة السمنة، حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية كبديل عن التدخّل الجراحي.
وقال الدكتور خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : العملية مازالت تحت التجربة وغير معتمد في بعض الدول والجمعيات العالمية، وإن حدث فهذا لمن لا يتجاوز 10% من الوزن الزائد.
وأضاف : وليس هناك نتائج على العملية فهي تحت التجربة فأي تدخل جراحي غير معتمد تعتبر عمليات تحت التجربة ولا ننصح أي مريض أن يتعرض لها سواء جراحية أو غير جراحية.
د.نايف العنزي – استشاري جراحة السمنة – يوضح حقيقة علاج السمنة باستخدام الأشعة التداخلية كبديل عن التدخّل الجراحي#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/VHi9Nstjmz
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 10, 2019
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