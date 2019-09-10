أخبرها زوجها بزواجه من أخرى .. فأغرقت طفليهما بالبحر

موسكو(صدى):

تواجه فتاة روسية عقوبة السجن 20 عاماً ، عقب اقدامها على قتل طفليها إغراقهما بالبحر في مدينة فيلوتشنسك الروسية، وذلك بعدما أخبرها زوجها أنها الزوجة الثانية، وأن زوجته الأولى تقطن في وطنه الأصلي أوزبكسان، بالإضافة إلى إعلان رغبته بالزواج من نساء أخريات.

حيث قامت الفتاة باصطحاب طفليهما إلى البحر، وعندما وصلت إلى الشاطئ حملت ابنتها البالغة من العمر سبعة أسابيع من العربة، ثم ربطتها على خاصرتها، مع شقيقها البالغ من العمر خمسة أعوام، وسارت بهما داخل البحر، وغمرتهما في الماء، وحاولت أن تغرق نفسها معهما .

وما أن سمع سكان المنطقة صرخات الطفلين حتى سارعوا بإخراج الأم وطفليها من البحر، إلا أن الطفلة كانت متوفاة، فيما لحق بها شقيقها عند نقله للمستشفى.

وألقت الشرطة الروسية القبض على الأم وجاري محاكمتها بتهمة قتل الطفلين .