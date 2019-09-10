والد نيمار يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة إعادة نجله لنادي برشلونة

ماجد محمد(صدى):

قال سانتوس داسيلفا، والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إن نيمار يحلم باللعب مجددًا بجانب ميسي وزملائه، وقد بذل قصارى جهده لفعل ذلك، ويعتقد أن ما حدث سابقًا باللعب معهم كان الأفضل بالنسبة له “.

وأضاف في تصريحات إعلامية ، فشل رحيل نيمار إلى برشلونة، خاصة في ظل طلب إدارة باريس سان جيرمان مبلغ 215 مليون يورو، أو مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش.

وتابع ، عندما سأله أصدقاؤه من برشلونة عن سبب عدم عودته شعر نيمار بالحزن كثيرًا ، موضحاً ، يشعر المرء بالضعف عندما لا تكون هناك فرصة للمغادرة، لأنه لم يكن هناك شرط جزائي والذي جعل الأمور صعبة للغاية، قاتلنا لإيجاد صيغة مشتركة ومرضية وبذلنا قصارى جهدنا.

وأكد سانتوس ، نيمار يُريد فقط أن يكون في المكان الذي يكون فيه سعيدًا، وكان سعيدًا جدًا في برشلونة .