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تعليم عسير يمنع بيع 5 أصناف في مقاصف المدارس

تعليم عسير يمنع بيع 5 أصناف في مقاصف المدارس
محمد بن طحيطح(صدى):

وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس ، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات ، إضافة إلى التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل .

وكانت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قد أصدرت قائمة تتضمن منع بيع خمسة أصناف غذائية تشمل :  الحلوى بأنواعها ، والشوكولاتة ، والعلك ، والمصبرات ، والمسليات الخاوية ” ذات القيمة الغذائية المنخفضة ”  ، والمقرمشات ” بأنواعها، والمشروبات الغازية ، والطاقة ، إلى جانب منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل   نسبة العصير فيها عن 30%، إضافة للحوم والكبدة والطعمية ” الفلافل ” ، فيما شملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف  :  عبوات الحليب السائل، والبسكويت ، والمعمول ، والتمر المغلف آليا ، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية ، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية .


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