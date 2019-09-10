تعليم عسير يمنع بيع 5 أصناف في مقاصف المدارس

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس ، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات ، إضافة إلى التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل .

وكانت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قد أصدرت قائمة تتضمن منع بيع خمسة أصناف غذائية تشمل : الحلوى بأنواعها ، والشوكولاتة ، والعلك ، والمصبرات ، والمسليات الخاوية ” ذات القيمة الغذائية المنخفضة ” ، والمقرمشات ” بأنواعها، والمشروبات الغازية ، والطاقة ، إلى جانب منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%، إضافة للحوم والكبدة والطعمية ” الفلافل ” ، فيما شملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف : عبوات الحليب السائل، والبسكويت ، والمعمول ، والتمر المغلف آليا ، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية ، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية .