سعيد العجل(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) قرارا بتكليف أ.صالح بن خليف الدهمشي أمينا عاما لمؤسسة ” إخاء “.

ويأتي تكليف الأستاذ/ الدهمشي تأكيدا على ضمان سير مناشط قطاعات الوزارة وفق منظومة واحدة ، بما يضمن تحقيق الأهداف والبرامج والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 202 ورؤية المملكة 2030 .

جدير بالذكر أن الدهمشي من الكفاءات الوطنية التي يشار إليها بالبنان وذو خبرات تراكمية في الاستثمار والتطوير، حيث ترأس مجلس إدارة العديد من صناديق الإستثمار المرخصه من هيئة سوق المال و ترأس إحدى شركات المساهمه المغلقه ، وعضو في لجنة المراجعة لشركة ” سوليدرتي ” السعودية للتكافل ، إضافة لتقلده لعدد من المناصب القيادية

إلى ذلك فقد عدّت مؤسسة ” إخاء ” لرعاية الأيتام الدهمشي إضافة لها ، لما يمتلكه من خبرات وإلمام بجوانب التطوير الإداري والاستثماري من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات بما يحقق أهداف المؤسسة، وتطلعات ولاة الأمر لخدمة فئة عزيزة في المجتمع ، وتحقيقا للرؤية الوطنية الطموحة التي أكدت على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة .