اللقاء مقابل الفضيحة.. تغريم شاب هدد امرأة متزوجة

أبوظبي(صدى):

هدد شاب سيدة متزوجة بنشر صور خادشة لها ومحادثات حصل عليها بعد اختراق حسابها على ” سناب شات ” ، بالإضافة إلى إبلاغ زوجها حال رفضت مقابلته.

وبدأ الشاب تهديده من خلال رسالة ” واتس آب ” أرسلها مجهول إلى السيدة، وأبلغها خلالها أنه اخترق حسابها ويمتلك جميع صورها ومحادثاتها وفيديوهات لها، طالبًا مقابلتها وفي حال رفضت سينشر الصور ويرسلها لزوجها.

وأيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكمًا استئنافيًا قضى بتغريم الشاب 100 ألف درهم؛ لاختراق حساب ” سناب شات ” لامرأة متزوجة، إذ أسندت له النيابة تهمة الدخول من دون تصريح لسناب شات الخاص بالمجني عليها والحصول على بياناتها الشخصية.

وقضت محكمة جنح أبو ظبي، بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة وإبعاده خارج البلاد مع مصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة وإلزامه بالرسوم.

وتضمن الطعن الذي تم رفضه، أن الحكم لا يتوافر به أركان الجريمة في حق المتهم، موضحًا أن المجني عليها أعطته ” الباسورد ” الخاص بها لتغييره بناءً على طلبها،وتجمعهما معرفة سابقة.

كما أشار إلى أن المتهم استخدم الباسورد الجديد، وأن أقوال الشاكية وحدها لا تكفي لإدانته، بالإضافة إلى كيدية الاتهام الذي يؤكده تنازل الشاكية في تحقيقات النيابة، ولكن بالرغم من ذلك تم رفض الطعن وتأييد الحكم.