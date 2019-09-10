بالفيديو.. كيم كارداشيان تنهار على الهواء بسبب مرض قاتل
كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن احتمالية إصابتها بمرض قاتل، ما جعلها تنهار من البكاء على الهواء مباشرة.
وأكدت كيم كارداشيان التي تعاني من مرض ” الصدفية ” ، خلال تقديم أحدث حلقات برنامجها، أنها خائفة من الإصابة بمرض ” الذئبة ” .
وأوضحت أنها تشكو من أعراض الإعياء وألم في المفاصل، لذا لجأت إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية، ولكن أكدت التخاليل أن الأجسام المضادة لمرض الذئبة ” إيجابية ” .
ومن جانبه، طمأن الطبيب نجمة تلفزيون الواقع خلال الحلقة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني إصابتها بالمرض بشكل قاطع، فمن الممكن لهذه النتائج أن ” تغش ” .
ويُعرف مرض الذئبة بأنه ” القاتل الصامت ” ، فهو مرض التهابي مزمن ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82170 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم لا شماته ..