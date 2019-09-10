بالفيديو.. كيم كارداشيان تنهار على الهواء بسبب مرض قاتل

واشنطن(صدى):

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن احتمالية إصابتها بمرض قاتل، ما جعلها تنهار من البكاء على الهواء مباشرة.

وأكدت كيم كارداشيان التي تعاني من مرض ” الصدفية ” ، خلال تقديم أحدث حلقات برنامجها، أنها خائفة من الإصابة بمرض ” الذئبة ” .

وأوضحت أنها تشكو من أعراض الإعياء وألم في المفاصل، لذا لجأت إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية، ولكن أكدت التخاليل أن الأجسام المضادة لمرض الذئبة ” إيجابية ” .

ومن جانبه، طمأن الطبيب نجمة تلفزيون الواقع خلال الحلقة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني إصابتها بالمرض بشكل قاطع، فمن الممكن لهذه النتائج أن ” تغش ” .

ويُعرف مرض الذئبة بأنه ” القاتل الصامت ” ، فهو مرض التهابي مزمن ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه.