شركة الإتصالات السعودية توفر 6 وظائف تقنية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني ( بوابة التوظيف ) عن توفر 6 وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وقالت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي :

1- مطوّر أول حلول تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Solutions Developer).

2- مُصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer).

3- مُصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Solutions Designer) (وظيفتان).

4- مُصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Designer) (وظيفتان).

وأشارت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م ، من خلال الرابط التالي:

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