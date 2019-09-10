شركة الإتصالات السعودية توفر 6 وظائف تقنية بالرياض
كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني ( بوابة التوظيف ) عن توفر 6 وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وقالت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي :
1- مطوّر أول حلول تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Solutions Developer).
2- مُصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer).
3- مُصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Solutions Designer) (وظيفتان).
4- مُصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Designer) (وظيفتان).
وأشارت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م ، من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
اترك تعليقاً