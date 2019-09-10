تخلصي من تورم القدمين بسبب الحر بهذه الحيلة

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في العلاج الطبيعي ، عن حيلة بسيطة جداً تساعدك على وضع حد لمشكلة تورم وانتفاخ القدمين في فصل الحر .

ولهذه الوصفة تحتاجين إلى ملعقتي طعام من ملح الطعام، وعاء كبير وبضعة أوراق ميرمية. ومن الممكن أيضاً اضافة 10 نقاط من زيت السرو الاساسي أو 5 نقاط من زيت الليمون.

يملأ الوعاء بالماء الفاتر ويذوب فيه الملح. تنقع القدمان في المزيج لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك يتم تجفيفهما.

ومن أجل منع تورم القدمين في أيام الحر من المفيد أخذ بعض الإجراءات مثل رفعهما إلى أعلى بين الحين والآخر والحد من تناول الأطعمة الدهنية واستبدالها بأخرى غنية بمضادات الأكسدة وخصوصاً الأوميغا 3 والفيتامينين C وE اضافة إلى الأطعمة التي تعزز عمل الأوعية الدموية مثل السمك ولحم الدجاج الخالي من الدهون والفليفلة والفواكه الحمراء والطماطم…