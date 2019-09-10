احتفالًا باليوم الوطني .. راشد الماجد يحيي حفلة جماهيرية بالقصيم

أميرة خالد(صدى):

يحيي النجم راشد الماجد حفلاً غنائياً تحتضنه مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالقصيم يوم 22 سبتمبر القادم، وتشاركه الحفلة الفنانة بلقيس.

ويأتي ذلك ضمن حفلات اليوم الوطني الـ89 للمملكة، حيث أنه الحضور الأول للفنان في حفلة جماهيرية بالقصيم التي احتضنت في منتصف يونيو الماضي حفلة كبيرة كان نجماها فنان العرب محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن.

في حين أعلنت شركة ” روتانا ” عن عدد من الحفلات بمناسبة اليوم الوطني في عدد من المناطق، حيث سيغني يوم 19 سبتمبر الفنانان خالد عبدالرحمن ونبيل شعيل في منطقة الجوف.

وينتظر جمهور منطقة تبوك التي دخلت قائمة الحفلات الغنائية للمرة الأولى يوم 20 سبتمبر الفنان عبدالله الرويشد والفنان أصيل أبو بكر.