بعد هجومها على والدتها.. إطلالة حلا الترك تثير سخرية الجمهور

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة الشابة حلا الترك صورة جديدة لها بإطلالة مختلفة أثارت سخرية الجمهور.

وظهرت حلا بإطلالة بسيطة حيث ارتدت ” جمبسوت ” وتيشيرت أبيض أسفله، وحملت حقيبة في يدها؛ إلا أن نظاراتها الشمسية أثارت سخرية المتابعين.

ولم تسلم حلا من السخرية على الرغم من إغلاق خاصية التعليقات، فقام المتابعون بإعادة نشر الصورة على حساباتهم ساخرين منها.

وفتح الجمهور النار على حلا الترك بعد نشرها عدد من الفيديوهات التي تتعمد بها استفزاز والدتها منى السابر؛ حيث اتهمها البعض بأن عاقة لوالدتها.