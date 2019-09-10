هل الدعم يتأثر باختلاف الحالة الوظيفية.. حساب المواطن يوضح

علي القحطاني(صدى):

ورد إلى حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، استفسارًا من جديد حول مدى تأثر الدعم بالحالة الوظيفية.

وشدد حساب المواطن على أن الحالة الوظيفة لا تمثل معيارًا للمفاضلة بين مستفيدي البرنامج .

وقال حساب المواطن في رده : ” لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وبإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك “.

وتابع : ” وأضاف أنه في حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، وفي حال كان العمر أكبر من 24 سنة بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم “.