وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة في مركز جونز أرامكو الطبي
فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي JHAH بالمنطقة الشرقية، باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة؛ للعمل بالمركز في مدينة الظهران.
وأوضحت الشركة عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف متاحة تحت ” أخصائي الأعمال – التخطيط Business Specialist – Planning ” .
واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص ” إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة، الإحصاء ” .
وأضافت أن يمتلك خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مراقبة التكاليف، والميزانيات، مع إجادة اللغة الإنجليزية.
كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م، ولمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــا .
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