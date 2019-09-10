وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة في مركز جونز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي JHAH بالمنطقة الشرقية، باب التقديم إلى وظيفة إدارية شاغرة لذوي الخبرة؛ للعمل بالمركز في مدينة الظهران.

وأوضحت الشركة عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” ، أن الوظائف متاحة تحت ” أخصائي الأعمال – التخطيط Business Specialist – Planning ” .

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص ” إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة، الإحصاء ” .

وأضافت أن يمتلك خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مراقبة التكاليف، والميزانيات، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م، ولمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــا .