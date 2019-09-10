مستشفى الصحة النفسية بالقريات ينظم فعالية العودة للمدارس

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى الصحة النفسيه بالقريات حملة توعوية تزامناً مع الحلمة التي اطلقتها وزارة الصحة العودة للمدارس تحت شعار تعلم بصحة وذلك في مدرسة مجد العلوم استهدفت الحلمة الطلاب والمعلمين وأولياء الامور ،

وشملت الحملة معرض توعوي عن “ الاختيار المناسب للحقيبة المدرسية ” ، بهدف التوعية بالمخاطر الصحية للأحمال الزائدة على العمود الفقري للطلاب وتطرق المعرض للعديد من الإرشادات المهمة لصحة الطلاب وكيفية المحافظة على صحة الاطفال بالمدرسة كما تم توزيع المطويات والهدايا لطلاب المدرسة