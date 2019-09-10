وظائف إدارية شاغرة في شركة كابيتال بالرياض
كشفت شركة الاستثمار كابيتال بمدينة الرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:
المسمى الوظيفي:
– مساعد مدير الامتثال (Assistant Compliance Manager).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، إدارة الأعمال).
2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
وقالت إن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/09/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):هنــــــــــــا.
اترك تعليقاً