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وظائف إدارية شاغرة في شركة كابيتال بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في شركة كابيتال بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاستثمار كابيتال بمدينة الرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

المسمى الوظيفي:
– مساعد مدير الامتثال (Assistant Compliance Manager).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، إدارة الأعمال).
2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

وقالت إن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/09/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):هنــــــــــــا.


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